Kırklareli merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Kırklareli merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırklareli, İstanbul ve Kayseri'de organize suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, 104 fişek, 16 litre içki, 8 milyon lira değerinde 7 senet, 5 tapu ile 8 cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.