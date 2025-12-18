Habertürk
Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, öğrenci yurdunda incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Şemsettin Sami Öğrenci Yurdunda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:14
        Kırklareli Valisi Turan, öğrenci yurdunda incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Şemsettin Sami Öğrenci Yurdunda incelemede bulundu.

        Yurt binasını gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı.

        Ardından öğrencilerle bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.

        Vali Turan, konuşmasında, KYK hizmetlerinin çok değerli olduğunu ifade etti.

        Gençlerin sadece akademik başarılarıyla değil, milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinin önemine değinen Turan, devletin her alanda gençleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

