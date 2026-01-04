Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 04.01.2026 - 14:06 Güncelleme: 04.01.2026 - 14:06
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

