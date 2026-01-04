Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde süt toplama merkezleri denetlendi

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce süt toplama merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 10:35 Güncelleme: 04.01.2026 - 10:35
        Kırklareli'nde süt toplama merkezleri denetlendi
        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce süt toplama merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Kofçaz ilçesinde faaliyet gösteren süt toplama merkezlerinde kontrollerde bulundu.

        Denetimlerde, hijyen kurallarına uyum ile personelin sağlık karneleri incelendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kent genelinde süt toplama merkezlerine yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

