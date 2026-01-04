Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, asayiş kontrol noktasında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 10:38 Güncelleme: 04.01.2026 - 10:38
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, asayiş kontrol noktasında incelemede bulundu.

        Balaban, Kızılağaç köyünde oluşturulan asayiş kontrol noktasında yürütülen denetimlere katıldı.

        Asayiş ve trafik uygulamalarını inceleyen Balaban, görevli personelden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Kaymakam Balaban, denetimlerin ardından personele görevlerinde başarı diledi.

        - Yol yapım çalışması

        Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahallesi’nde yeni açılan yollarda çalışma yürütüyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürü Dilara Biricik’ten bilgi aldı.

        - “Sabah Namazında Buluşuyoruz” etkinliği

        Pınarhisar ilçesinde “Sabah Namazında Buluşuyoruz” etkinliği düzenlendi.

        Hundi Hatun Camisi’nde gerçekleştirilen programda, Kur’an-ı Kerim okundu.

        İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar’ın namazı kıldırmasının ardından dua edilerek tesbihat yapıldı.

        Belediye Başkanı İhsan Talay’ın da katıldığı programın ardından cemaate çorba ikram edildi.

        - Elektrik kesintisi

        Kofçaz ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Ahlatlı köyüne bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti yarın 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

