Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırklareli'nde iftar programına katıldı:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bütün arzumuz ülkemizin çok daha iyi bir noktaya gelmesini sağlamak. Vatandaşlarımızın huzurunu ve refahını en üst düzeye çıkarmak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 17:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırklareli'nde iftar programına katıldı:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bütün arzumuz ülkemizin çok daha iyi bir noktaya gelmesini sağlamak. Vatandaşlarımızın huzurunu ve refahını en üst düzeye çıkarmak." dedi.

        Yumaklı, AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

        ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Yumaklı, Gazze'de 70 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Türkiye'nin yaşanan zulümlere karşı sesini yükselten ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Yanı başımızda komşumuz olan ve 900 kilometrenin üzerinde sınırımız bulunan bir ülke de kendisini savaşın içinde buldu. Maalesef katiller sürüsü İsrail başta olmak üzere böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalındı. Bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Biz de buradan tekrar dile getirmiş olalım. Savaşın hiçbir türünü tasvip etmiyoruz. Masum insanların, çocukların, kadınların ve yaşlıların en fazla etkilendiği bu tür belalardan dünyanın en kısa zamanda kurtulmasını diliyoruz. Çünkü biz bir insanın ölümünü insanlığın ölümü olarak gören bir dinin mensuplarıyız."

        - "Türkiye bir barış adası"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada barışın sağlanması için önemli çabalar ortaya koyduğunu ifade eden Yumaklı, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bir barış adası olduğunu belirtti.

        Millete hizmet etme anlayışıyla çalıştıklarını dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Bütün arzumuz ülkemizin çok daha iyi bir noktaya gelmesini sağlamak. Vatandaşlarımızın huzurunu ve refahını en üst düzeye çıkarmak. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz milletimize hizmetkar olma aşkıyla çalışıyoruz. Yine 'aşk ile koşan yorulmaz' diyerek gece gündüz gayret ediyoruz. Bizler gücümüzü sizlerden alıyoruz."

        "Kadının imzası olmayan her şey eksiktir"

        Yumaklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak kadınların toplumdaki rolünün önemine dikkati çekti.

        Kadınların hayatın her alanında büyük sorumluluk üstlendiğini ifade eden Yumaklı, "Kadının imzasının olmadığı her şey eksiktir. Bakanlığımızın birimlerinde hanımefendilerin bir konuyu ele aldıklarında sonuna kadar götürdüklerini görüyoruz. Bu nedenle tarımsal üretimin içinde kadınları daha fazla görmek istiyoruz." diye konuştu.

        Son dönemde aile kurumunun hedef alındığına işaret eden Yumaklı, aile yapısının toplumun temel taşı olduğunu vurguladı.

        Yumaklı, "Aileyi sanki bir suçmuş ya da utanç vesilesiymiş gibi göstermeye çalışan anlayışlarla karşılaşıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere parti olarak aile bizim kırmızı çizgimizdir. Ailenin toplumun temel unsuru olduğunu her fırsatta anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bakan Yumaklı, programın ardından İnece beldesinde bir çiftçi ailenin evinde iftar yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: Gıda anlamında problem, gübre tedarikinde sıkıntı yok
        Bakan Yumaklı: Gıda anlamında problem, gübre tedarikinde sıkıntı yok
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırklareli'nde jeotermal serayı ziyaret etti
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırklareli'nde jeotermal serayı ziyaret etti
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırklareli'nde konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırklareli'nde konuştu:
        Bakan Yumaklı Kırklareli Valiliği bahçesine fidan dikti
        Bakan Yumaklı Kırklareli Valiliği bahçesine fidan dikti
        Kırklareli'nde kadın sağlık çalışanları anneliği ve mesleği birlikte sürdür...
        Kırklareli'nde kadın sağlık çalışanları anneliği ve mesleği birlikte sürdür...
        'Rüşvet karşılığında nikah' soruşturmasında 6 tutuklama
        'Rüşvet karşılığında nikah' soruşturmasında 6 tutuklama