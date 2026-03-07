Canlı
        Kırklareli'nde kadın sağlık çalışanları anneliği ve mesleği birlikte sürdürüyor

        Kırklareli'nde kadın sağlık çalışanları anneliği ve mesleği birlikte sürdürüyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde çoğunluğu kadınlardan oluşan sağlık personeli, bir yandan annelik görevlerini yerine getirirken, diğer yandan da hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 12:43
        Yaşamın her alanında aktif rol üstlenen kadınlar, sağlık sektöründe de gece gündüz demeden görev yaparak hastalara umut oluyor.

        Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de görevini severek sürdüren kadın sağlık yöneticileri arasında yer alıyor.

        Cerit, AA muhabirine, uzun yıllardır sağlık camiasında görev yaptığını söyledi.

        Yaklaşık 8 yıldır İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüttüğünü anlatan Cerit, kadınların hayatın her alanında aktif rol aldığını ifade etti.

        Son yıllarda kadınların iş hayatındaki sayısının arttığını gözlemlediğini belirten Cerit, şunları kaydetti:

        "İlimizde yüzde 62 kadın sağlık çalışanıyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Kadınların yönetimde yer alması ve sağlık alanında sahada insanlarla birebir temas halinde olması işlerimizi kolaylaştırıyor. Erkek meslektaşlarımız da her zaman yanımızda. Onlarla birlikte bir bütün olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz."

        Kadın olarak çalışmanın bazı zorlukları bulunduğunu dile getiren Cerit, kadınların bu zorlukların üstesinden gelebilecek güce sahip olduğunu vurguladı.

        Cerit, kadınların hem aile hem de iş hayatındaki sorumluluklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Bir yandan annesiniz, bir yandan eşsiniz, bir yandan da evlatsınız, diğer yandan da sağlık personelisiniz. Beklentiler çok oluyor. İşten çıkınca evde yemek beklentisi, çocuğun ödevi ya da kursu gibi ilgilenmemiz gereken pek çok şey var. Ama Allah büyük bir kuvvet veriyor. Hemcinslerimizi alanda görmek ve başarılarını görmek bizleri gururlandırıyor."

        - "Mesleğimizi, anneliğin verdiği en güzel duyguyu birlikte yaşıyoruz"

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Fatma Akdağ da mesleğini büyük özveriyle sürdürüyor.

        Yaklaşık 15 yıldır hastalara hizmet verdiğini belirten Akdağ, görevini ilk günkü heyecanla yaptığını söyledi.

        "Hekim olmayı, yaptığım işi çok seviyorum." diyen Akdağ, kadınların toplumda, evde ve iş hayatında önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

        Kadınların iş hayatındaki sayısının artmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Akdağ, şöyle konuştu:

        "Hekimlik çok güzel bir meslek ama eve döndüğümüzde bir anne, bir eş, bir evlat olarak hayatımıza devam ediyoruz. Çocuğun, evin sorumluluğu, yemek gibi pek çok görev kadınların üzerinde oluyor. Buna rağmen hem mesleğimizi hem de anneliğin verdiği en güzel duyguyu birlikte yaşıyoruz. Çalıştığım yerlerde kadın çalışanların fazla olması beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü kadınlar disiplinli, titiz ve sorumluluk sahibi şekilde çalışıyor."

        - "İşimi çok seviyorum"

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Ayşe Ceviz de 36 yıldır mesleğini sürdürüyor. İki çocuk annesi Ceviz, bir yandan aile hayatını sürdürürken, diğer yandan da hastalara güler yüzle hizmet vermeye çalışıyor.

        Hemşireliğin zor olduğu kadar gurur verici bir meslek olduğunu anlatan Ceviz, "Kadınlarla çalışmak bizim için güzel. Ekip olarak daha rahat çalışıyoruz. İşimi çok seviyorum. 18 yaşında başladım, 36 yıldır mesleğimi severek yapıyorum." dedi.

