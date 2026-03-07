Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, öğretmenlerle iftarda buluştu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, öğretmenlerle iftarda buluştu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi.

        Bulut, bir düğün salonunda düzenlenen programda, öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

        Kendisinin de bir öğretmen olduğunu anımsatan Bulut, ramazan ayının maneviyatını öğretmenlerle yaşamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti.

        Bulut, geleceğin teminatı olan çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

