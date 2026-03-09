Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde çalıntı motosikletle uyuşturucu ticareti yapan şüphelinin itirafı üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 10:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde çalıntı motosikletle uyuşturucu ticareti yapan şüphelinin itirafı üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde durdurduğu bir motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.


        Şüpheli S.Y'nin üst aramasında 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Şüphelinin uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan temin ederek, Demirköy ilçesine bağlı İğneada'da bir kişiye teslim edeceğini itiraf etmesi üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheli H.S. ile U.S. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evleri ile balıkçı teknesinde yapılan aramada, 30 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y, H.S. ve U.S. savcılık sorgunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz

        Benzer Haberler

        Babaeski'de göletlerde kaçak avcılık denetimi yapıldı
        Babaeski'de göletlerde kaçak avcılık denetimi yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan, kadın yönetici ve personel ile iftarda buluştu
        Kırklareli Valisi Turan, kadın yönetici ve personel ile iftarda buluştu
        Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 yaralı
        Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 yaralı
        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Kırklareli'nde sanığın ikrarı üzerine otobüste 3 kilo 166 gram uyuşturucu e...
        Kırklareli'nde sanığın ikrarı üzerine otobüste 3 kilo 166 gram uyuşturucu e...
        Kırklareli'nde kadınlar "annelik ve meslek sorumluluğunu" birlikte yürütüyo...
        Kırklareli'nde kadınlar "annelik ve meslek sorumluluğunu" birlikte yürütüyo...