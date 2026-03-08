Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde sanığın ikrarı üzerine otobüste 3 kilo 166 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kırklareli'nde uyuşturucu ithal etme suçundan yargılanan sanığın duruşmada yaptığı ikrar üzerine gümrük yediemin otoparkında bulunan otobüste yapılan aramada 3 kilo 166 gram skunk ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 12:59
        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan otobüs şoförü sanık M.K, duruşmadaki ifadesinde otobüste gizli bir bölümde uyuşturucu bulunduğunu itiraf etti.

        Bunun üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldı.

        Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, gümrük yediemin otoparkında bulunan M.K'ye ait otobüste arama yaptı.

        Otobüsün tuvalet bölümünde peçeteliğin altında bulunan gizli bölmede vakumlu poşet içerisinde 3 kilo 166 gram skunk ele geçirildi.

        Olayla ilgili Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni bir soruşturma başlatıldı. Geçen yıl sanığın şoförlüğünü yaptığı otobüs, Dereköy Sınır Kapısı’nda şüphe üzerine X-ray cihazından geçirilmiş, tespit edilen yoğunluk üzerine yapılan hangar aramasında otobüsün farklı gizli bölmelerinde 8 kilo 296 gram skunk ele geçirilmişti.

        Şoför çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, hakkında uyuşturucu ithal etme suçundan Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

