Kırklareli Valisi Turan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Turan, mesajında, kadının hayatın kaynağı, ailenin temeli ve toplumun en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.



Sevgi, merhamet, sabır ve fedakarlığın timsali olan kadınların yetiştirdikleri nesillerin, ortaya koydukları emeklerin ve üstlendikleri sorumlulukların milletin geleceğine yön veren en kıymetli değerler olduğunu aktaran Turan, aile kurumunun sağlam temeller üzerinde yükselmesinde, toplumsal huzurun ve dayanışmanın güçlenmesinde kadınların önemli rol oynadığını kaydetti.



Kadınların bir yandan ailesini ayakta tutan, diğer yandan eğitimden üretime, bilimden sanata, kamu hayatından girişimciliğe kadar hayatın her alanında azim ve kararlılıkla varlık gösterdiğini ifade eden Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Kadınlarımız, üretimdeki emeği, iş hayatındaki başarıları, sosyal hayata kattıkları değer ve yetiştirdikleri nesillerle ülkemizin gelişimine ve refahına büyük katkılar sunmaktadır. Kadınların güçlü olduğu bir toplum, geleceğe daha güvenle bakan bir toplumdur. Çünkü güçlü kadın, güçlü aile, güçlü aile ise güçlü bir toplum demektir. Devletimizin sunduğu imkan ve desteklerle kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif yer alması teşvik edilmekte kadınlarımızın bilgi, birikim ve üretim gücünün ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sunması için önemli çalışmalar yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri ve eşleri ile kahraman gazilerimizin fedakar anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."

