        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde üreticiler "Kırsalda Bereket Projesi" kapsamında bilgilendirildi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üreticiler "Kırsalda Bereket Projesi" kapsamında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 12:10
        Kırklareli'nde üreticiler "Kırsalda Bereket Projesi" kapsamında bilgilendirildi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üreticiler "Kırsalda Bereket Projesi" kapsamında bilgilendirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabey köyünde bir kahvehanede düzenlenen programda, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında verilen desteklemeler anlatıldı.

        Programda ayrıca TARSİM sigortası hakkında bilgi verildi.

        Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

        Etkinlik kapsamında çok sayıda üretici bilgilendirildi.

