Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, kadın yönetici ve personel ile iftarda buluştu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentteki kadın yönetici ve personel ile iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 09:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan, kadın yönetici ve personel ile iftarda buluştu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentteki kadın yönetici ve personel ile iftar programında bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, eşi Nihal Turan ile İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Ramazan ayının huzur ve bereket ikliminde kadın yönetici ve personel ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Turan, kadınların toplumun temel taşı olduğunu belirtti.

        Kadınların üretimden eğitime, bilimden sanata, kamu yönetiminden sosyal hayata kadar hayatın her alanında üstlendikleri sorumluluklarla Türkiye'nin gelişmesine büyük katkı sağladıklarını dile getiren Turan, Türk kadınının tarih boyunca fedakarlığı, azmi ve çalışkanlığıyla toplumun güçlenmesinde de önemli rol üstlendiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        Programa, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, eşi Filiz Köse, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, kadın muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, protokol üyeleri ve eşleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        "Gerekli tedbirleri alıyoruz"
        "Gerekli tedbirleri alıyoruz"
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?

        Benzer Haberler

        Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 yaralı
        Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 yaralı
        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Kırklareli'nde sanığın ikrarı üzerine otobüste 3 kilo 166 gram uyuşturucu e...
        Kırklareli'nde sanığın ikrarı üzerine otobüste 3 kilo 166 gram uyuşturucu e...
        Kırklareli'nde kadınlar "annelik ve meslek sorumluluğunu" birlikte yürütüyo...
        Kırklareli'nde kadınlar "annelik ve meslek sorumluluğunu" birlikte yürütüyo...
        Kırklareli Valisi Turan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Kırklareli'nde üreticiler "Kırsalda Bereket Projesi" kapsamında bilgilendir...
        Kırklareli'nde üreticiler "Kırsalda Bereket Projesi" kapsamında bilgilendir...