Trakya'da geçen ay 4 bin 386 konut satıldı

Trakya'da şubat ayında 4 bin 386 konutun satışı gerçekleştirildi.
Giriş: 16.03.2026 - 09:54
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 3 bin 269, Edirne'de 590, Kırklareli'nde ise 527 konutun satışı gerçekleşti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri