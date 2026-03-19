Minik Zeynep'in çevre uyarısı takdir topladı

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yaşayan 5 yaşındaki Zeynep İnci Ay, belediye hoparlörlerinden yaptığı "Lütfen benim için biz çocuklar için yere çöp atmayın, geleceğimizi çalmayın" çağrısıyla çevre temizliğine dikkati çekti.



Anaokulu öğrencisi Zeynep İnci, katıldığı bir programda Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un yanına giderek çevre konusunda dikkati çeken bir ricada bulundu.



Küçük kız, Bulut'a "Derya amca, büyükler yere çöp atıyor, lütfen onları uyarır mısın?" diyerek, bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.



Başkan Bulut da küçük kızın çağrısına duyarsız kalmayarak, "Gel, bu uyarıyı tüm kente birlikte yapalım." önerisinde bulundu.



Annesi Kübra Ay ile birlikte belediyeye gelen Zeynep İnci, Başkan Bulut tarafından makam koltuğuna oturtuldu.



Bir süre sohbet eden Bulut ve Zeynep İnci, ardından belediye hoparlörlerinden tüm kente seslendi.



Yapılan anonsta Zeynep İnci'nin "Lütfen benim için biz çocuklar için yere çöp atmayın, geleceğimizi çalmayın." çağrısı yer aldı.



Zeynep İnci'nin bu duyarlı davranışı kentte takdirle karşılandı.



- "Lütfen çöplerimizi çöp kutusuna atalım"



Bulut, AA muhabirine, göreve başladıkları günden bu yana çevre temizliğine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.



Çevre kirliliğine dikkati çeken Bulut, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak istediklerini ifade etti.



Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Bulut, "Çocuklarımıza örnek olabilmek ve onları daha bilinçli bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu tür duyarlılıkların artması bizleri mutlu ediyor." dedi.



Küçük kızın kendisini duygulandırdığını dile getiren Bulut, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Lütfen çöplerimizi çöp kutusuna atalım. Bu çevre hepimizin, çocuklarımızın ve gelecek kuşakların emaneti." diye konuştu.

