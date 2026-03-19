Kırklareli'nde Cumhur İttifakı iftar programı düzenlendi

Kırklareli'nde Cumhur İttifakı iftar programında bir araya geldi.



AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, bir düğün salonunda düzenlenen programda, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ramazan ayında en üst seviyede yaşandığını söyledi.



Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Sarıçam, programı düzenlenen Belediye Başkanı Derya Bulut'a teşekkür etti.



Belediye Başkanı Derya Bulut ise rahmet ve bereket ayı ramazanın huzur veren ikliminde iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.



Programda, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile MHP İl Başkanı Şaban Savaşan da konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

























