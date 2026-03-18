        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu

        Kırklareli Valiliğince şehitler için mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 14:03 Güncelleme:
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, müezzin Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        Ardından İl Müftü Vekili Nurettin Güneş vaaz verdi.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin yalnızca bir savaşın adı değil, inancın ve imkansızlıkların nasıl aşabileceğinin, vatan sevgisinin her türlü zorluğun üstünde tutulduğunun, millet olma şuurunun bir destana dönüştüğünün en güçlü nişanesi olduğunu söyledi.

        Çanakkale'de yokluk içerisinde gösterilen azim, cesaret ve fedakarlığın bir milletin karakterini ortaya koyduğunu ifade eden Turan, "Bugün bizlere düşen görev bu kutsal emaneti korumak, milli birlik ve beraberliğimizi her şart altında muhafaza etmek, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak ve bu yüksek sorumluluk bilincini gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

        Turan, şehitlerin rahmet ve minnetle yad edildiğini dile getirdi.

        Programa, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile kurum müdürleri de katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

