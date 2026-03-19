Kırklareli bayram tatilinde doğası ve tarihiyle ziyaretçilerini ağırlayacak

ÖZGÜN TİRAN - "Trakya'nın saklı cenneti" olarak anılan Kırklareli, tarihi ve doğal güzellikleriyle Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor.



Istranca Ormanları ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki Longoz Ormanları ile öne çıkan Kırklareli, turistik alanlarıyla da dikkati çekiyor.



Havaların ısınmasıyla Istranca Ormanları'nın eteklerinde açan rengarenk çiçekler, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.



Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yer alan ve yaklaşık 2 bin 511 dönüm alana sahip Longoz Ormanları, gölleri, yürüyüş parkurları ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce oluşturulan yürüyüş yollarında gezintiye çıkan ziyaretçiler, göllerdeki kuşları fotoğraflama imkanı buluyor.



Mert Gölü'nde düzenlenen kano turları ise ziyaretçilere ormanın derinliklerini keşfetme fırsatı sunuyor.



Bölgede karaca, geyik, kurt, tilki, çakal, sansar ve su samuru gibi yaban hayvanları ile çok sayıda kuş türü gözlemlenebiliyor.



- Tarihi mekanlarıyla da ilgi görüyor



Kentte gezilebilecek tarihi mekanlar arasında Geç Roma dönemine ait Trakya'nın tek antik tiyatrosu, kale, Gazi Süleyman Paşa Camisi, Dupnisa Mağarası, Fatih Sultan Mehmet'in dökümhanesi ve Fransız Feneri yer alıyor.



Vize ilçesindeki antik tiyatro ile Istranca eteklerindeki köyler, ilçede bulunan kale ve Gazi Süleyman Paşa Camisi de ziyaret edilecek yerler arasında bulunuyor.





Demirköy'e bağlı Sarpdere köyündeki 2 bin 700 metre uzunluğundaki Dupnisa Mağarası da kentin önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Kuru ve sulu iki bölümden oluşan mağaranın turizme açık 500 metrelik kısmının 100 metresi gezilebiliyor.



Mağara, 16 türden yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor. Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy beldeleri de tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle yılın her döneminde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



- "Kırklareli her mevsim çok güzel"



İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nda doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenleri kente beklediklerini söyledi.



Havaların ısınması, okulların tatil olması ve bayram süreciyle turizmde hareketlilik yaşandığını belirten Şen, Kırklareli'nin konumu, gastronomisi ve ekosistemiyle öne çıktığını ifade etti.



Kentin ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunduğunu anlatan Şen, "Kırklareli her mevsim çok güzel. Bu güzelliği paylaşmak üzere tüm misafirlerimizi Kırklareli'nde ağırlamak istiyoruz." dedi.



Kırklareli'nin 8 coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu belirten Şen, kentin gastronomi açısından da zengin bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.



Ziyaretçilere önerilerde bulunan Şen, şunları kaydetti:



"Demirköy Fatih Dökümhanesi ve İğneada Fransız Feneri görülmesi gereken yerler arasında. Milli parklar bölgesinde bulunan Mert Gölü ve Kuş Gözlem Kulesi, bu mevsimde doğanın canlanmasıyla ayrı bir güzellik sunuyor. Ziyaretçiler burada kano yapabilir, doğa yürüyüşlerine katılabilir ve ATV ile bölgeyi keşfedebilir. Bu aktiviteler hem keyifli vakit geçirmek hem de doğanın tadını çıkarmak açısından önemli fırsatlar sunuyor."

