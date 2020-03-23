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Kırklareli Valiliği'nden 'Dereköy Sınır Kapısı' açıklaması

DHA

Kırklareli Valiliği'nden 'Dereköy Sınır Kapısı' açıklaması


KIRKLARELİ,(DHA) KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş-çıkışlara kapatılan Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı ile ilgili, 'Vatandaşlar Dereköy'den çıkabilir' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde, `´Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan vatandaşlarından gelen yoğun talep üzerine, Türkiye ile Bulgaristan arasında sadece Dereköy-Malko Tırnovo Sınır Kapısı'nın yaya geçişlerine açık olduğunu bildirdi´´ şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, haberin, "Bulgaristan Devlet Radyosu'nun (BNR) haberine göre, KapıkuleKapitan Andreevo ve HamzabeyliLesovo sınır kapılarında Edirne Valiliği'nin talimatıyla vatandaşların yaya geçişlerine izin verilmezken, TürkBulgar sınırını yaya geçmek isteyen Bulgaristan vatandaşlarının Kırklareli'ye, oradan da şehirler arası otobüsle veya taksiyle Dereköy Sınır Kapısı'na kadar gelebilecekleri belirtildi" bunun gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şöyle denildi:
"İşin aslı resmi olarak Kırklareli Valiliği 2020-11 nolu basın açıklamamızda da belirtildiği üzere; Yunanistan sınırındaki İpsala Kara Hudut Kapısı, Pazarkule Kara Hudut Kapısı, Uzunköprü Demiryolu Hudut Kapısı, Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Kara Hudut Kapısı, Kapıkule Demiryolu Hudut Kapısı, Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı, Dereköy Kara Hudut Kapısı yolcu giriş-çıkışlarına kapatılmıştır. Yunanistan anakarasından, Yunan adalarından ülkemize deniz vasıtalarıyla yapılan yolcu taşımacılığına yönelik seferler karşılıklı geçici olarak durdurulmuştur. Bu önlemler, Türk, Yunan ve Bulgar vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacaktır. Ülkemizde oturum iznine sahip olan Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler çerçevesinde ülkemize giriş yapabilecektir. Yunanistan'da ve Bulgaristan'da oturum iznine sahip olan Türk vatandaşları da çıkış yapabilecektir. Ancak bu madde kapsamında giriş veya çıkış yapacak olan kişiler bu haklarını pandemi tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabilecektir. Sınır kapılarında yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyecektir. Dış ticaret, Sağlık ve Ticaret Bakanlıkları'nca belirlenen usuller çerçevesinde devam edecektir."DHA-Genel Türkiye-Kırklareli DHA
2020-03-23 12:52:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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