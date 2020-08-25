Kırklareli'de düğünde istek parçası yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Mehmet YİRUN / VİZE (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde düğünde istek şarkısı yüzünden çıkan tartışma iki grup arasında kavgaya dönüştü. tarafların sandalyelerle birbirlerine saldırdığı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Vize ilçesinde bir yazlık düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğüne gelen iki grup arasında istek şarkısı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, iki grup sandalyelerle birbirlerine saldırdı. Düğüne gelenler korku dolu anlar yaşayıp kaçarken, kavga salonun dışına taştı. Bir kişinin yaralandığı kavga, uzun süre devam etti. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Vize Mehmet YİRUN
2020-08-25 20:20:58
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