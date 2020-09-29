Kırklareli’de 16 kişiye 22 bin 500 TL korona cezası

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Kırklareli’de korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyen toplamda 16 kişiye 22 bin 500 TL para cezası kesildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde korona virüse yönelik denetimleri elden bırakmıyor. Ekiplerce Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde kırsal kesimdeki köyler dahil yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmedikleri gözlenen toplamda 16 kişiye 22 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

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