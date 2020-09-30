Çöplükte bu halde bulundu, hayat mücadelesi veriyor Çöplükten yeni hayata

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki çöplükte içler acısı bir durumda yaşama mücadelesi veren Terrier cinsi köpek kurtarıldı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Akçabey çöplüğünde yaşam mücadelesi veren ve içler acısı durumda bulunan Terrier türü köpeğin olduğu fark edildi. Köpeğin içler acısı durumunu yansıtan videolarının paylaşılması üzerine, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) ekipleri harekete geçti. Çöplüğe giden SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, hemen köpeği koruma altına alarak İstanbul’a götürdü. İstanbul’da tedavi altına alınan köpek, kirden ve birikmiş tüylerden temizlendi. Tedavisi süren köpeğin arka bacak ve kalçasında kırık olduğu ayrıca kalp kurdu troid anemi enfeksiyonu olduğu tespit edildi.

Açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Yasin Yılmaz, “Videoları geldiğinde yola çıktık ancak çok yoğun yağmur ve fırtına nedeni ile dönmek zoruna kaldık. Yağmur ve fırtınanın dinmesinden sonra tekrar çöplüğe gittiğimizde köpekle karşılaştık ve olduğu yerden hemen aldık. Hemen İstanbul’a döndük tetkikler yapıldı ne yazık ki, kalp kurdu troid anemi enfeksiyonu bulunuyor. Kalçası ve arka bacağı da kırık şuan tedavi altında. Durumu ağır umarız en kısa surede iyileşir” diyerek İmmicite isimli ilaca ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

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