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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lüleburgaz Çoksesli Çocuk Korosu uluslararası festivalde

İHA

Lüleburgaz Çoksesli Çocuk Korosu uluslararası festivalde

Kırklareli Lüleburgaz Çoksesli Çocuk Korosu, Yunanistan’da bu yıl koronavirüs nedeniyle online düzenlenecek “YunanistanDijital Uluslararası Koro Festivali’nde” yarışacak. Dünya çapında düzenlenen yarışmaya Türkiye’den katılan 3 korodan biri olan Lüleburgaz Çoksesli Çocuk Korosu, “Dertli Kaval” isimli eserle yarışacak. Lüleburgaz Çocuk Korosu’nun performansı festivalin Youtube ve Facebook hesaplarında 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da yayınlanacak.
Kurulduğu 2018 yılından beri ortaya koyduğu çalışmalarla Türkiye’nin sayılı koroları arasına giren Lüleburgaz Çoksesli Çocuk Korosu, her yıl Yunanistan’da düzenlenen Preveze Uluslararası Koro Festivali’nde yer alacak. Bu yıl online olarak “Yunanistan Dijital Uluslararası Koro Festivali” ismiyle gerçekleştirilecek olan festival 1718 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Üç korodan biri oldu
Koro Şefi Burcu Şimşek Dağ, Korrepetitör Levent Dağ ve Sanat Yönetmeni Utku Çorbacı’nın koordinatörlüğünde yerel ve ulusal çapta konser ve festivallere katılarak çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Çoksesli Çocuk Korosu, uluslararası festivale Türkiye’den katılan 3 korodan biri oldu. Çoksesli Çocuk Korosu; Lazika Çoksesli Korosu ve Sansev Oda Korosu’yla birlikte yarışmada ülkemizi temsil edecek 3’üncü koro oldu. Lüleburgaz’a ve Türkiye’ye haklı gurur yaşatan Lüleburgaz Çoksesli Çocuk Korosu’nun performansı 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da festivalin Youtube ve Facebook hesaplarından yayınlanacak.

Çekimler tarihi hamamda yapıldı
Bu sene ilk defa online yayınlanacak festivale yoğun tempoyla hazırlanan Lüleburgaz Çoksesli Çocuk Korosu’nun çekimleri ise Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden biri olan Sokullu Külliyesi Çifte Hamamlar’da gerçekleştirildi. Ekip, festivale klip yönetmenliğini Arda Uğurlu’nun yaptığı, Dünya Koro Müziği Günü kapsamında seslendirilen “Dertli Kaval” isimli eserle katılıyor. Eserin sözleri ise Ulvi Elöve ile Türkiye müzik tarihinde ilk koro şefi olan Mehmet Zati Arca’ya ait.

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