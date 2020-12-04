Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı

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Kırklareli’de hakkında arama kararı bulunan kişi, cezaevi ziyaretinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan Y.B.'yi ziyarete gelen L.B.'nin yapılan kontrolünde şüpheli olarak arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan L.B.'nin soruşturması götürüldüğü Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor.

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