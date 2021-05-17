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Kırklareli’nde OSB gelişiyor 6 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak

İHA

Kırklareli’nde OSB gelişiyor 6 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesine her geçen gün ilgi artarken 5 milyar liralık son yatırım yapma kararı alan firmalarla 6 bin 500 kişilik istihdam sağlanacak.
Sektöründe öncü firmaları barındırarak katma değer, istihdam ve çevreci ilkeleri çerçevesinde ülke ekonomisine ve kentin kalkınmasına katkı sağlayan Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde tekstil, ambalaj, elektronik ve demir sektöründe üretime başlayan firmaların, 2020 yılındaki imalatlarının 80 milyon dolarlık kısmı ihracata yönelik oldu.
Avrupa'ya açılan Dereköy Sınır Kapısı, Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada Limanı ve İstanbul'a yakınlığıyla yerli, yabancı yatırımcıların ilgi odağı olan Kırklareli OSB’si Kızılcıkdere köyünde 1990 yılında faaliyete geçen ve bugün 31 firmanın üretim yapıldığı, kurulum için 9 firma makina montaj, 12 firma da inşaat faaliyetlerini sürdürüyor.
Stratejik konum ve avantajları yatırımcıların gözdesi olduğunu belirten Kırklareli Valisi Osman Bilgin, “Kırklareli OSB, stratejik konum avantajlarının yanı sıra Sosyal donatılar, çevre düzenlemesi, yol, su, elektrik, doğal gaz, atık su ve arıtma altyapısının tamamlanması ile birlikte, yatırımcıların gözdesi haline geldi” dedi.
Son yatırım kararı alan firmalar ile 6 bin 500 kişilik istihdam sağlanacağını dile getiren Bilgin, “Kırklareli Organize Sanayi Bölgemizin mevcut alan tahsisi tamamlanmış olup ilimize yaklaşık 5 milyar TL değerinde yatırım yapılarak 6500 kişi istihdam edilecektir. Yatırımcıların artarak devam eden ilgisi karşısında bugün itibariyle Kırklareli Organize Sanayi Bölgemizde boş sanayi parseli kalmamış ve tüm sanayi parselleri satılmış olup, 3 yılda ise mevcut alanın yüzde 55’i oranında sanayi parseli tahsisi gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.
Vali Bilgin, OSB’nin kuruluşunda emeği geçen Valilere, Müteşebbis heyet üyelerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Bölge Müdürleri ve çalışanları ile Yüklenici Firmalar ve Emeği geçen herkese çok teşekkür etti. Bu yatırımlar, katacağı katma değer ve istihdam ile ülke ve kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

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