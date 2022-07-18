Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: “Edirne ve Kırklareli'nde çayır tırtılı sorununu hemen hemen bitti diyebiliriz” “Türkiye’nin ayçiçek üretiminde yüzde 40’ı Trakya Bölgesi'nden tedarik ediliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: “Edirne ve Kırklareli'nde çayır tırtılı sorununu hemen hemen bitti diyebiliriz” “Türkiye’nin ayçiçek üretiminde yüzde 40’ı Trakya Bölgesi'nden tedarik ediliyor”

İHA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: “Edirne ve Kırklareli'nde çayır tırtılı sorununu hemen hemen bitti diyebiliriz” “Türkiye’nin ayçiçek üretiminde yüzde 40’ı Trakya Bölgesi'nden tedarik ediliyor”

Kırklareli’nde çayır tırtıllarının etkili olduğu tarlalarda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil,
“Edirne ve Kırklareli'nde çayır tırtılı sorununu hemen hemen bitti diyebiliriz” dedi.
Trakya’da ayçiçeği tarlalarındaki tırtıl istilası üzerine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Tekirdağ ve Edirne’den sonra Kırklareli’ne gelerek ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulundu. Pakdil, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, “Edirne ve Kırklareli'nde çayır tırtılı sorununu hemen hemen bitti diyebiliriz. Takibe devam ediyoruz. Yeni bir nokta olur mu diye arkadaşlarımız sörvey çalışmalarına devam ediyorlar. Orada da gerekli tedbirler alınıyor. Şunu ifade etmek isterim ki çok iyi organize olmayı başardık. Gerek kamu tarafı olarak gerek sivil örgütler, çiftçi örgütleri, ziraat odaları, çiftçilerimiz, il müdürlüklerimiz, valiliklerimiz bu konuda çok iyi bir tepki gösterdiler. Bir araya geldiler, sırt sırta, omuz omuza verdiler ve güzel bir netice aldılar” dedi.
Pakdil, çayır tırtılında zararın az olduğunu vurgulayarak, “Zararımız çok az. İnşallah bu sene beklediğimiz verim artışı ve alandaki ayçiçeği ekilişindeki artışla beraber rekoltemizin geçen senenin daha üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Üründe geriye gitme, rekolte kaybı, ürün kaybı gibi bir durum söz konusu olmayacak. Burada emeği geçen çiftçilerimiz olmak üzere çevreyi de gözeterek yaptıkları mücadelede başta arıcılarımız olmak üzere çevreye en az zarar vererek veya hiç zarar vermemek gayretinde oldular. Bunun için kendilerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin yüzde 40’ı Trakya’dan tedarik ediliyor”
Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin yüzde 40’ının Trakya Bölgesi'nden karşılandığını söyleyen Pakdil, “Kırklareli’nde ikinci ürünle birlikte 1 milyon 150 bine kadar çıktığı oluyor. İkinci ürün ekilişleri ile beraber. Normalde 900 bin dekar ayçiçek ekilişi var ama ikinci ile beraber artıyor. Tabii bu ekilişte rekolte alınan yağışla da çok yakından ilgili. Yani sulama yapılan alanlarla ilgili tabii ki veriminiz daha yüksek, 450 kilogramlara kadar çıkabilen parsellerimiz oluyor. Ama 250'den daha yukarılara kadar değişebilir rakamdır. Bu sene yağışlarımız iyi. İnşallah bu günlerde yeterli bir yağış daha alırsak rekoltemiz daha da yukarı çıkar. Trakya’nın geneli ile ilgili ekilişte de, rekoltede de Türkiye’nin üretiminin yüzde 40’ını bu bölge tedarik ediyor” dedi.
Bakan Yardımcısı Pakdil, ülke genelinde rekolte eksikliği olmayacağını belirterek, “Zarar verdiği alanlar var, çok az olmakla birlikte ama var. Tamamen yok dersek gerçeği ifade etmemiş oluruz. Ama rekolte açısından baktığınızda ülkenin toplam üretimi olarak anlıyorum bu soruyu, o noktada bir eksikliğe sebep olmayacak” şeklinde konuştu.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy köyünde de çiftçilerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli’de buğday hasadında sona gelindi, kurak bölgelerde verim düştü
YEREL HABERLER Kırklareli’de buğday hasadında sona gelindi, kurak ...
Kırklareli'de 123 kaçak göçmen yakalandı; 6 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli'de 123 kaçak göçmen yakalandı; 6 ...
Kırklareli'nde 123 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 123 kaçak göçmen yakalandı, 6 ...
Trakya’da ‘çayır tırtılı’ alarmı Kırklareli’nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde de görüldü ‘Çayır tırtılı’ ile mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Trakya’da ‘çayır tırtılı’ alarmı Kırklareli’nin ...
Kırklareli’de 27 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’de 27 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'de düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait parçalar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırklareli'de düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ...
Kırklareli'de Bizans dönemine ait değerli parçalar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırklareli'de Bizans dönemine ait değerli parçalar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.