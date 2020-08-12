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Kırklareli'nde iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 2 grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeği ile vurulan İlhan Bakırcı (52),kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saçmaların isabet ettiği biri çocuk 2 kişi de hastanede tedavi altına alındı

kırklareli silahlı kavga
AA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nergis Sokak'ta 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği İlhan Bakırcı (52),kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kavgada saçmaların isabet ettiği biri çocuk 2 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan U.Ö, O.B.E. ve O.Ç, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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