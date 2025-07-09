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        Kırklareli'nde yangın

        Kırklareli'nin Yündalan köyünde anızdan başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 18:55 Güncelleme: 09.07.2025 - 18:55
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        Kırklareli'nde yangın
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        Kırklareli'nde köye yakın yeni hasat edilmiş buğday tarlası anızında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine Kırklareli ve Edirne orman işletme müdürlükleri ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye yönlendirildi.

        Tarım arazisi, ormanlık alan ve köydeki iki katlı bir evde devam eden yangına müdahale ediliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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