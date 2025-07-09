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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Boğaz'da kaçak yapılara büyük yıkım | Son dakika haberleri

        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı

        İstanbul'da boğaz hattındaki kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı verildi. Yıkım kararı verilen yapılar arasında ünlü otel zincirleri ve mekanlar da var. Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 09.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:13
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        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
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        Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda yer alan bazı yapılarda kaçak tadilat, eklenti ve yapılaşma tespit etti.

        Özellikle Bebek – Arnavutköy hattında birçok işletmede kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Bu tespitler, uzman raporu ve tutanaklarıyla kayıt altına alındı.

        Kaçak yapılaşma daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündemine geldi. Tutulan rapor ve tutanaklar incelendi.

        Anıtlar Kurulu'nun bu konudaki değerlendirme, rapor ve tespitleri dikkate alınarak İBB encümen kararıyla İstanbul Boğazı'ndaki bu kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı verildi. Yıkılmasına karar verilen yapılar arasında ünlü otel ve mekanlar var.

        İŞTE ENCÜMEN KARARIYLA YIKILACAKMEKAN VE OTELLER:

        Baylan Pastanesi – Yıkım tarihi 10.07.2025

        Bebek Balıkçısı – Yıkım tarihi: 16.07.2025

        Bebek Otel – Yıkım tarihi: 18.07.2025

        Arnavutköy Balıkçısı – Yıkım tarihi: 30.07.2025

        Mandarin Otel – Yıkım tarihi: 01.08.2025

        Ottoman Otel - Yıkım tarihi: 22.06.2025

        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı Haberi Görüntüle
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