İstanbul Boğazı’ndaki Bebek Otel için yıkım kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye genelinde kaçak yapılaşmaya karşı kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Sadece sahil şeritlerinde değil, Kapadokya gibi tarihi bölgelerde de yüzlerce kaçak yapının kaldırılması sağlandı. Son olarak İstanbul Boğazı’nda yürütülen saha taramaları kapsamında 106 yapının imara aykırı olduğu belirlendi.

Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy hattındaki birçok işletmede kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Bunlar arasında en dikkat çeken yer ise, sosyetenin gözde mekânlarından biri olan Bebek Otel oldu.

KORUMA KURULU TESPİT ETMİŞTİ

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Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından İstanbul Boğazı’nın en gözde semtlerinde yapılan denetimlerde aralarında Bebek Otel'in de bulunduğu birçok ünlü mekânda kaçak yapılar tespit edilmişti. Bebek Otel’in, 1990’lı yıllarda mevcut binaya yasa dışı bir kat eklediği, otelin ön kısmına ise imar planına aykırı şekilde bir iskele-teras yapısı inşa ettiği tespit edildi. Ayrıca bazı otel odalarının plana aykırı biçimde birleştirildiği belirtildi.