Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Boğazı’ndaki Bebek Otel için yıkım kararı

        İstanbul Boğazı’ndaki Bebek Otel için yıkım kararı

        Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, İstanbul Boğaziçi'nde bulunan Bebek Otel'e izinsiz yapıları için yıkım kararı verdi. Otel sahibinin itirazı üzerine idare mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı karara itiraz etti. Konuyla ilgili olarak son kararı Bölge İdare Mahkemesi'nin vermesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 21:06 Güncelleme: 28.06.2025 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye genelinde kaçak yapılaşmaya karşı kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Sadece sahil şeritlerinde değil, Kapadokya gibi tarihi bölgelerde de yüzlerce kaçak yapının kaldırılması sağlandı. Son olarak İstanbul Boğazı’nda yürütülen saha taramaları kapsamında 106 yapının imara aykırı olduğu belirlendi.

        Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy hattındaki birçok işletmede kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Bunlar arasında en dikkat çeken yer ise, sosyetenin gözde mekânlarından biri olan Bebek Otel oldu.

        KORUMA KURULU TESPİT ETMİŞTİ

        REKLAM

        Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından İstanbul Boğazı’nın en gözde semtlerinde yapılan denetimlerde aralarında Bebek Otel'in de bulunduğu birçok ünlü mekânda kaçak yapılar tespit edilmişti. Bebek Otel’in, 1990’lı yıllarda mevcut binaya yasa dışı bir kat eklediği, otelin ön kısmına ise imar planına aykırı şekilde bir iskele-teras yapısı inşa ettiği tespit edildi. Ayrıca bazı otel odalarının plana aykırı biçimde birleştirildiği belirtildi.

        İDARE MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

        Habertürk'ün ulaştığı bilgilere göre Bebek Otel sahibinin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verildi.

        BAKANLIK YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA İTİRAZ ETMİŞTİ

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Bebek Otel'le ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmişti. Konuyla ilgili olarak son kararı bölge idare mahkemesi verecek.

        ÜNLÜ BALIKÇILARIN DA YIKIM KARARLARI VAR

        Bu arada boğazın ünlü işletmelerinden Bebek Balıkçısı, Sur Balık ve Arnavutköy Balıkçısı hakkında da aynı şekilde yıkım kararı verildi. Yıllardan beri kaçak eklentilerle servis yapan bu ünlü işletmelerin yıkım kararlarından sonra akıbetleri merak konusu oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Bebek Otel yıkım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi