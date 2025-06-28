İstanbul Boğazı’ndaki Bebek Otel için yıkım kararı
Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, İstanbul Boğaziçi'nde bulunan Bebek Otel'e izinsiz yapıları için yıkım kararı verdi. Otel sahibinin itirazı üzerine idare mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı karara itiraz etti. Konuyla ilgili olarak son kararı Bölge İdare Mahkemesi'nin vermesi bekleniyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye genelinde kaçak yapılaşmaya karşı kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Sadece sahil şeritlerinde değil, Kapadokya gibi tarihi bölgelerde de yüzlerce kaçak yapının kaldırılması sağlandı. Son olarak İstanbul Boğazı’nda yürütülen saha taramaları kapsamında 106 yapının imara aykırı olduğu belirlendi.
Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy hattındaki birçok işletmede kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Bunlar arasında en dikkat çeken yer ise, sosyetenin gözde mekânlarından biri olan Bebek Otel oldu.
KORUMA KURULU TESPİT ETMİŞTİ
Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından İstanbul Boğazı’nın en gözde semtlerinde yapılan denetimlerde aralarında Bebek Otel'in de bulunduğu birçok ünlü mekânda kaçak yapılar tespit edilmişti. Bebek Otel’in, 1990’lı yıllarda mevcut binaya yasa dışı bir kat eklediği, otelin ön kısmına ise imar planına aykırı şekilde bir iskele-teras yapısı inşa ettiği tespit edildi. Ayrıca bazı otel odalarının plana aykırı biçimde birleştirildiği belirtildi.
İDARE MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ
Habertürk'ün ulaştığı bilgilere göre Bebek Otel sahibinin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verildi.
BAKANLIK YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA İTİRAZ ETMİŞTİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bebek Otel'le ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmişti. Konuyla ilgili olarak son kararı bölge idare mahkemesi verecek.
ÜNLÜ BALIKÇILARIN DA YIKIM KARARLARI VAR
Bu arada boğazın ünlü işletmelerinden Bebek Balıkçısı, Sur Balık ve Arnavutköy Balıkçısı hakkında da aynı şekilde yıkım kararı verildi. Yıllardan beri kaçak eklentilerle servis yapan bu ünlü işletmelerin yıkım kararlarından sonra akıbetleri merak konusu oldu.