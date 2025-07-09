Galatasaray'da kaleye en yakın aday Yann Sommer!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanırken, diğer taraftan da kaleci konusunu çözmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda kaleci transferi için en yakın aday Yann Sommer olurken, 36 yaşındaki İsviçreli file bekçisinin Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Victor Osimhen'i kadrosuna katmak üzere olan Galatasaray'da gözler kaleci transferine çevrildi.
İtalya'ya uçan Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Milano'da Osimhen dışında da görüşmeler yapacak.
Daha önce aracı menajer George Gardi'nin önerisiyle gündeme gelen Yann Sommer şu anda en yakın aday.
Inter'den ayrılmak isteyen 36 yaşındaki İsviçreli file bekçisi Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.
Sommer daha önce Galatasaray'dan 5 milyon Euro yıllık ücret talep etmişti.
Abdullah Kavukçu'nun Inter yönetimiyle bir araya gelmesi ve masaya oturması bekleniyor.
KAVUKÇU, PETROVIC İÇİN DE MASAYA OTURACAK
Abdullah Kavukçu İtalya'daki görüşmelerinin ardından Londra'ya geçecek ve Djordje Petrovic için Chelsea ile görüşecek.
Chelsea 25 yaşındaki kaleci için 22 milyon sterlinlik beklentisinden vazgeçmiyor.
Galatasaray ise kaleci transferini mümkün olduğunca düşük bonservis bedeliyle çözme niyetinde.