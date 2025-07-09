Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanmaya başladı. Türkiye’de hastaneye başvuran KKKA vakalarında ölüm oranı yüzde 5 civarındayken, bu oran bazı Avrupa ülkelerinde yüzde 30’a kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, özellikli riskli bölgelerde bulunan kişiler için dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, "KKKA virüsünü taşıyan Hyalomma türü kenelerin özellikle Tokat, Sivas, Yozgat, Çorum, Kastamonu ve Erzurum illerinde görülüyor. İstanbul’da bildirilen vakaların tamamı doğu illerinden gelen vatandaşlarda tespit edildi; yerli vaka bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ergönül, "KKKA ilk başta ateş ve halsizlikle başlayabilir. Yaklaşık bir hafta boyunca ağır grip benzeri bir tablo oluşabilir ama daha sonra bazı kişilerde kanamalar oluşabilir. Bazı vakalarda burun, diş eti ya da dışkıda kanama gibi ciddi belirtiler gelişebilir. Bu durumda çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız demektir. Dolayısıyla bu noktaya varmadan kişilerin özellikle sözünü ettiğimiz bölgelerde yaşayanların doktora başvurması gerekir. Kanama başlamadan önce ilaç tedavisi verilebilir ve kişiler kurtulabilir" diye konuştu.

KENE TEMASINDA NE YAPILMALI?

Geçtiğimiz günlerde bir kişi, üzerindeki keneyi yakmaya çalışırken orman yangınına sebep oldu. Bu noktada keneye dair yapılan yanlışlara dikkat çeken Prof. Dr. Ergönül, "Kenenin üzerine sigara bastırmak ya da kolonya dökmek gibi yanlış yöntemlerden kaçınılmalı. Doğru yöntem kenenin, bir pens ya da cımbızla deriye en yakın yerden dikkatlice çıkarılmasıdır ancak müdahale edilemiyorsa en yakın sağlık merkezine başvurulmalı" dedi.

"KKKA AŞISI HASTALIĞIN ENGELLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ"

Türkiye'de KKKA aşısı çalışması hala devam ederken, aşı kullanılmaya başlandığında getireceği faydaları değerlendiren Prof. Dr. Ergönül, "Henüz aşı çalışması devam ediyor. Bu sezon yetişmesi çok zor ama önümüzdeki yıllarda KKKA devam edecek gibi görünüyor dolayısıyla aşı, sadece Türkiye'de değil dünyada da birçok ülkede KKKA'nın engellenmesi için önemli olabilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ergönül, Avrupa ve Amerika'da keneye karşı kullanılan aşılara dair bir kafa karışıklığı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi için kullanılabilecek aktif bir aşı yok. O nedenle başka kene kaynaklı enfeksiyonlarda kullanılan aşılar burada etkili olmayacaktır."