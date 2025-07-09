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        Haberler Spor Futbol 1. Lig TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem! - Futbol Haberleri

        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!

        Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda Süper Lig ve 1. Lig maçlarına vatandaş kimlik kartıyla girilebileceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 14:14 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:23
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        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maçlarına çipli T.C. kimlik kartlarıyla da girilebileceğini açıkladı.

        İşte TFF'den yapılan açıklamanın tamamı:

        "Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor.

        Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır.

        Bununla birlikte kulüplerimiz hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacaktır."

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