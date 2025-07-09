Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde sona yaklaştı!
Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde her geçen gün mutlu sona yaklaşıyor... Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, önce Portekiz'de Benfica yetkilileriyle, ardından da Hollanda'da Orkun Kökçü ile bir araya gelirken, görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği öğrenildi. Orkun'la büyük ölçüde anlaşan Beşiktaş, Benfica'yı da ikna edip dev transferi hafta sonuna kadar noktalamayı hedefliyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katma konusunda girişimlerini sıklaştırdı.
Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, Orkun transferi için önce Portekiz'e, ardından da Hollanda'ya gitti
HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgilere göre; Adalı ve Benfica yetkilileri, Portekiz'de bir araya gelirken, yapılan görüşmede önemli mesafe kat edildi.
Daha sonra Hollanda'ya giderek Orkun'la görüşen Serdal Adalı, milli yıldızla da her konuda anlaşma aşamasına geldi.
Teknik direktörü Bruno Lage ile sorun yaşayan ve takımdan ayrılmak istediğini Benfica yönetimine ileten Orkun'un, iki kulübün anlaşmasını beklediği bildirildi.
BONSERVİS İÇİN FORMÜLLER DEVREDE
Beşiktaş yönetimi, Orkun transferi için ilk etapta Benfica'ya 1 yıl kiralama ya da zorunlu satın alma maddeli kiralama teklifinde bulunmuştu.
Ancak gelinen son noktada, bonservisli satın alma konusunda da görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.
BRANCO'NUN GELİŞİ SÜRECİ UZATABİLİR
Benfica'da sportif direktörlük görevine eski Fenerbahçeli Mario Branco'nun getirilmesi sonrası kulüpte yaşanacak değişimler nedeniyle transfer sürecinin birkaç gün uzayabileceği belirtildi.
Bunun yanı sıra Orkun'un da Benfica iel çözmesi gereken bazı pürüzler olduğu, bu nedenle transferin hafta sonuna netleşmesi bekleniyor.
RECORD: TRANSFER AN MESELESİ
Öte yandan Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record da Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Haberde, iki kulüp arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığı ve oyuncunun İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı.