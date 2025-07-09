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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı! Türkiye'nin sıralaması belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı! Türkiye'nin sıralaması belli oldu

        TÜİK, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla yayınladığı bültende dünyanın en kalabalık ülkelerini ve Türkiye'nin sıralamasını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 11:27 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:27
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        1

        Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul ediliyor. Bu günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

        TÜİK'in BM'den derlediği verilere göre işte dünyanın en kalabalık 20 ülkesi ve Türkiye'nin sıralaması...

        2
        <strong>1. HİNDİSTAN</strong>

        1. HİNDİSTAN

        Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2024 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan oldu.

        3
        <strong>2. ÇİN</strong>

        2. ÇİN

        Verilere göre Hindistan'ı, 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin izledi.

        4
        <strong>3. ABD </strong>

        3. ABD

        Hindistan'ın 1, Çin'in 2 olduğu listede 3. sırayı 345 milyon 426 bin 571 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri aldı. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,4'ünü oluşturdu.

        5
        4. ENDONEZYA

        4. ENDONEZYA

        4. sırada olan Endonezya'nın 2024 nüfusunun 283 milyon 487 bin 931 kişi olduğu tahmin ediliyor.

        6
        <strong>5. PAKİSTAN </strong>

        5. PAKİSTAN

        5. sırada olan Pakistan'ın 2024 nüfusu ise 251 milyon 269 bin 164 kişi olarak tahmin ediliyor.

        7
        <strong>6. NİJERYA </strong>

        6. NİJERYA

        Nüfus: 232 milyon 679 bin 478 kişi

        8
        7. BREZİLYA 

        7. BREZİLYA

        Nüfus: 211 milyon 998 bin 574 kişi

        9
        <strong>8. BANGLADEŞ</strong>

        8. BANGLADEŞ

        Nüfus: 173 milyon 562 bin 364 kişi

        10
        9. RUSYA

        9. RUSYA

        Nüfus: 144 milyon 820 bin 423 kişi

        11
        10. ETİYOPYA

        10. ETİYOPYA

        Nüfus: 132 milyon 59 bin 768 kişi

        12
        11. MEKSİKA 

        11. MEKSİKA

        Nüfus: 130 milyon 861 bin 7 kişi

        13
        <strong>12. JAPONYA </strong>

        12. JAPONYA

        Nüfus: 123 milyon 753 bin 41 kişi

        14
        <strong>13. MISIR</strong>

        13. MISIR

        Nüfus: 116 milyon 538 bin 258 kişi

        15
        <strong>14. FİLİPİNLER</strong>

        14. FİLİPİNLER

        Nüfus: 115 milyon 843 bin 670 kişi

        16
        <strong>15. KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ</strong>

        15. KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

        Nüfus: 109 milyon 276 bin 265 kişi

        17
        16. VİETNAM

        16. VİETNAM

        Nüfus: 100 milyon 987 bin 687 kişi

        18
        <strong>17. İRAN</strong>

        17. İRAN

        Nüfus: 91 milyon 567 bin 738 kişi

        19
        <strong>18. TÜRKİYE </strong>

        18. TÜRKİYE

        Nüfus: 85 milyon 664 bin 944 kişi

        20
        19. ALMANYA 

        19. ALMANYA

        Nüfus: 84 milyon 552 bin 242 kişi

        21
        <strong>20. TAYLAND</strong>

        20. TAYLAND

        Nüfus: 71 milyon 668 bin 11 kişi

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