Kirli Sepeti'nden büyük hata! İzleyicilerin dikkatinden kaçmadı!

Başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Kirli Sepeti dizisi yapılan bir çekim hatasıyla gündeme geldi.

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Ceren Moray'ın rol aldığı bir sahnede elinde tuttuğu telefonun üç kameralı, bir sonraki sahnesinde ise telefonun kamerasının ikili olması dikkat çekti.