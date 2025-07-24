Kırmızı bültenle aranan zanlı Hatay'da yakalandı

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Almanya'da 1984 yılında işlenen cinayetin şüphelisi N.G'nin Hatay'da olduğu bilgisi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ile çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan N.G'nin bulunduğu adresi tespit edebilmek için saha çalışmasının yanı sıra teknik çalışma yürüttü.

N.G'nin Serinyol Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu yere operasyon düzenledi. Ekiplerce yakalanan N.G. işlemler için emniyete götürüldü.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.