Kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu

Düzce'de restoran işleten Engin Topal, kırmızı et sevmeyenler için balıklı pide yapmaya başladı. Topal, herkesin balık yemesi için balıklı pide yaptıklarını, ete göre hafif olduğu için tercih edildiğini söyledi

Kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu
DHA

Düzce'de restoran işleten Engin Topal, balık tüketiminin artması ve kırmızı et sevmeyen müşterilerini memnun etmek için balıklı pide yapmaya başladı.

DHA'nın haberine göre balıklı pidede kıyma yerine levrek, palamut, çinekop gibi balıklar kullanılıyor. Balıklar kılçıklarından temizlenerek dilimleniyor.

Balıkla birlikte içine konulacak olan domates, soğan, biber gibi malzemeler ekleniyor. Daha sonra bir araya getirilen malzemeler harç yapılarak pidenin içine döşenip, fırına veriliyor.

Balıklı pide fikrini hayata geçiren Engin Topal, "Türkiye olarak çok şanslı bir ülkeyiz. 3 tarafımız denizlerle çevrili. Ama balık tüketimimiz Avrupa'ya göre daha az. Bu tüketimin artması ve herkesin balık yemesi için değişik yollara başvurmak istedik. Balıklı pide yaptık. Müşterilerimiz de çok beğenmeye başladı. Çok lezzetli oluyor. Lahmacunu yapılıyor, kebabı yapılıyor. Köftesini yapacağız. Herkes balık yesin diye ve balıktan her şey olacağı için tüketim artsın bağışıklık sistemimiz güçlensin diye düşünüyoruz bunları. Ete göre biraz daha hafif olduğu için müşterilerimiz bu ürünleri tercih ediyorlar. Diyet olarak da balığı tercih ediyorlar. Bu sene balık sezonu iyi geçiyor. Ara ara fiyatta yükselmeler oluyor ama balık bol bu sezon" dedi.

Balıklı pideyi deneyen müşterilerden Esra Keser, "Ben balık yemeye geldim. Burada pidesinin yapıldığını öğrendim. İlk kez balık pidesi yememe rağmen gerçekten mükemmel ve lezzetliydi. Çok balık tadı değil de pide tadı gibi bir tadı vardı. Ama içinde balık olduğunu da biliyorsun. Gerçekten güzeldi. Çok beğendim" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kahvaltı için alternatif tarifler
YAŞAMFarklı ve pratik kahvaltılık tarifler!
Birbirinden lezzetli Sivas yemekleri
YAŞAMSivas'ın en meşhur lezzetleri!
'Yumurtalı kahve olur mu?' demeyin... İşte tarifi
YAŞAM'Yumurtalı kahve olmaz' demeyin... İşte tarifi
Hafta sonu için sürdürülebilir tarifler
YAŞAMZamandan ve malzemeden tasarruf etmenin yolu...
Düşündüğünüz kadar sağlıklı olmayabilir... Yanıt bu fotoğrafta - Haberler
YAŞAMDüşündüğünüz kadar sağlıklı olmayabilir... Yanıt bu ...
İnterneti sallayan akım! Nasıl başladı? Nasıl bitti? - Haberler
YAŞAMİnterneti sallayan akım! Nasıl başladı? Nasıl bitti?
Kümeler halinde görüntülenmişlerdi... Sırrı çözüldü! - Haberler
YAŞAMKümeler halinde görüntülenmişlerdi... Sırrı çözüldü!
Girişi kalp şeklinde 'aşk mağarası' ilgi görüyor...
YAŞAMFalezlerin 10 metre altında 'aşk mağarası'
Arslantepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi için gün sayıyor
YAŞAMArslantepe, UNESCO için gün sayıyor
Beyaz aslan ile Bengal kaplanının dostluğu görenleri hayrete düşürüyor
YAŞAMBengal kaplanıyla beyaz aslanın şaşırtan dostluğu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X