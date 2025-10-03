Habertürk
Habertürk
        Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ikiye ayrıldı! | Son dakika haberleri

        Kırmızı ışıkta duran otomobil, aracın çarpması ile ikiye bölündü

        Konya'da otomobilin kırmızı ışıkta duran otomobile çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Araçlardan birinin ikiye bölündüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 17:06 Güncelleme: 03.10.2025 - 17:06
        Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ikiye ayrıldı!
        Kaza, saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Külcü'nün (40) kulllandığı otomobile, İsmail Andaç'ın (41) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Mevlüt Külcü'nün otomobili savrularak refüjdeki aydınlatma direkleri ve ağaca çarparak ikiye ayrıldı.

        Andaç'ın kullandığı otomobil ise yaklaşık 200 metre sonra elektrik panosuna çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler ağır yaralanan Mevlüt Külcü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer otomobilin sürücüsü İsmail Andaç ise yaralandı.

        Andaç ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Külcü'nün cesedi de otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        #Son dakika haberler
