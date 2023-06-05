3 saatlik çalışmayla görüntülendi... Kırmızı listede!

Dikkuyruğun korunması gerektiğini ifade eden Çelik, "IUCN kriterlerinde tehlikede olan bir tür. Ülkemizde de nadir görülen türlerden biri. Doğu Anadolu'da da yine Kars'taki Çalı Gölü'nde görülen bir ördek türümüz" dedi.