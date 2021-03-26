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Kırmızı Oda Recai kimdir, kim oynuyor? Kırmızı Oda Recai Gökhan Yıkılkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

TV8'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Kırmızı Oda'nın yeni karakterlerinden biri olan Recai, ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Togay Gökhan Yıkılkan'ın hayat verdiği Recai kimdir? İşte Kırmızı Oda Recai Gökhan Yıkılkan biyografisi...

Kırmızı Oda Recai kimdir, kim oynuyor? Kırmızı Oda Recai Gökhan Yıkılkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gökhan Yıkılkan'ın Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Recai karakteri ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Kırmızı Oda Recai kimdir?

Recai, Nazlı'nın eşidir. Recai zamanında Nazlı ile tanışmak için çok çabalamıştır, evlendikten sonra Nazlı ile bağı kopan Recai ilişkilerini düzeltmek için çift terapisine gitmektedir.

Gökhan Yıkılkan kimdir?

Kırmızı Oda'nın Recai'si Gökhan Yıkılkan, 11 Nisan 1983 yılında Ankara'da doğdu ve 37 yaşındadır. Türk oyuncu, birçok film ve dizide rol almıştır. Gökhan Yıkılkan, 2017 yılında Belgin Erdoğan ile evlendi. Gökhan Yıkılkan, 2020 yılında Altın Palmiye'de En İyi Erkek Oyuncu ödülüne Hep Yek 3 ile aday oldu.

Gökhan Yıkılkan hangi dizilerde oynadı?

2009 - Medya Kralı

2011 - Adım Bayram Bayram - Bayram Bayram

2012–2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Muzaffer

2012 - 2 Yaka Bir - İsmail Ahmet

2014 - Otel Divane Hüseyin

2021 Kırmızı Oda - Recai

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