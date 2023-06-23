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Böcekçil bir memeli sınıfına giren kirpi aynı zamanda kemirgenlerin de akrabası olarak anılmaktadır. Kirpi dendiğinde akla ilk gelen ise şüphesiz sahip olduğu dikenleridir. Oldukça sevimli bir görüntüye sahip olan kirpilerin kendilerine özgü farklı davranış biçimleri de ilgi çekmektedir. Peki daha çok ormanlık ve yeşillik gibi alanlarda yaşımını sürdüren ve yaz aylarında çok daha sık rastlayabildiğimiz kirpliler kış uykusuna yatar mı? Özellikle sıcak mevsimlerde denk geldiğimizden dolayı kirpi kış uykusuna yatar mı diye bir çoğumuz aklımızdan geçirmişizdir. O halde farklı türleri olan bu sevimli canlıların kış aylarındaki yaşamına biraz daha yakından bakalım.

Kirpi Kış Uykusuna Yatar mı?

Etobur olarak bilinen kirpilerin genellikle böcek larvaları, karıncalar, örümcekler ve çekirgelerle beslendikleri bilinmektedir. Kış aylarında ise beslenme koşulları iyice zorlaştığı için bu durumdan kirpilerde olumsuz yönde etkilenmektedir. Dolayısıyla kirpiler kış uykusuna yatar mı diye düşünenlerdenseniz, kirpilerin de kış uykusuna yatan canlılar arasına girdiğini belirtelim. Peki kirpi kış uykusuna ne zaman yatar? Kirpiler kaç ay kış uykusuna yatar sorusunun yanıtını bilmek isteyenler için detaylar yazımızda...

Kirpi Kış Uykusuna Ne Zaman Yatar?

Çok keskin bir koku alma duyusuna sahip olan kirpilerin gece avlandıkları bilinmektedir. Koku ve işitme duyuları aracılığıyla avlanan kirpiler av sırasında kendilerini dikenleriyle korumaktadır. Sadece av sırasında değil, tüm tehlikelere karşı dikenlerini kullanan kirpilerin soğuğa karşı kalkanı ise kış uykusudur. Kirpi kış uykusuna ne zaman yatar dediğimizde ise belirli bir tarih vermek doğru olmayacaktır. Bu noktada kirpinin yaşadığı iklim koşulları önemlidir. Çünkü kirpi kış uykusuna ne zaman yatar sorusunun yanıtı sıcaklık 4 derecenin altına düştüğünde olacaktır. Sıcaklığın 4 derecenin altına düşmesi ile beraber kendini korumaya alan kirpiler kaç ay kış uykusuna yatar? Sıcaklık 4 derece üstüne çıktığında kirpiler kış uykusundan uyanır. Kirpiler kaç ay kış uykusuna yatar dediğimizde bu süre 4 - 6 ay aralığında değişmektedir.

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