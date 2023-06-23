Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Kurbağa Kış Uykusuna Yatar mı? Kurbağalar Ne Zaman Kış Uykusuna Yatar?
ABONE OL

Kurbağa kış uykusuna yatar mı? Kurbağalar ne zaman kış uykusuna yatar?

Sıklıkla sürüngen grubundan olduğu zannedilen kurbağalar aslında balıklar grubunda yer almaktadırlar. Çünkü kurbağalar suda ve karada kısacası iki ortamda da yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Çıkık göz yapılarıyla öne çıkan kurbağaların doğal yaşamın içindeki diğer özellikleri de merak edilmektedir. Hakkında sorulan sorulardan biri kurbağa kış uykusuna yatar mı konusuyla ilgilidir. Kurbağa kış uykusuna yatar mı ve kurbağa kaç ay kış uykusuna yatar gibi soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Kurbağa Kış Uykusuna Yatar mı? Kurbağalar Ne Zaman Kış Uykusuna Yatar?
HABERTURK.COM

Kurbağa hem kara hem de suda yaşamını sürdürebilen ender canlılardandır. kurbağa kış uykusuna yatar mı sorusu da bu canlı hakkında ilgi çeken bir konudur. Peki kurbağa kış uykusuna gerek duyan canlılar arasına girmekte midir? Soğukkanlı canlılar olarak da anılan kurbağalar kış uykusuna ihtiyaç duyuyorsa, bu zaman dilimi ne kadar sürmektedir? Genelde bataklık, nehir, göl gibi sulak alanlarda yaşamını sürdüren kurbağaların derilerini sürekli nemli tutmaları gerekmektedir. Bu nedenle iklim koşulları kurbağaların yaşamı için oldukça önemlidir. Kurbağa kış uykusuna yatar mı dediğimizde tüm canlılarda olduğu gibi kurbağa içinde coğrafyanın önemi olduka büyüktür. Bu nedenle çeşitli kurbağa türlerinin olduğunu ve bu türlerin farklı yaşam alanlarına uygun şekilde yaşayabildiklerini belirtelim.

Kurbağalar Kış Uykusuna Yatar mı?

Genellikle nem oranı yüksek bölgelerde yaşamını sürdüren kurbağaların başlıca besin kaynakları örümcek, karınca, böcek, solucan gibi ufak boyutlu canlıladır. Bunların yanı sıra kurbağaların küçük ve yumuşak dokulu balıklarla, ölü hayvan kalıntılırını da yiyerek beslendiği bilinmektedir. Peki hem su hem de karada yaşayabilen kurbağalar kış uykusuna yatar mı? Evet kurbağalar kış uykusuna ihtiyaç duyan canlılardandır. Kurbağalar kış uykusuna yatar mı sorusundan ziyade kış uykusuna yatma şekilleri çok daha ilgi uyandırıcıdır. Bunun nedeni ise kurbağalar donarak kış uykusuna yatmaktadır. Donma yöntemi ile kış uykusuna dalan kurbağalar bu işlemi toprağa gizlenerek gerçekleştirir. Peki donarak kış uykusuna yatan kurbağalar kaç ay kış uykusuna yatar?

Kurbağalar Kış Uykusuna Ne Zaman Yatar?

Donarak kış uykusuna yatan kurbağalar için kurbağalar kış uykusuna ne zaman yatar sorusunun cevabı şüphesiz bölgedeki bitki örtüsünün de donmaya başladığı zaman dilimi olacaktır. Bulunduğu bölgedeki bitki örtüsünün de donmasıyla başlayan kış uykusu süreci bölgeye göre değişkenlik gösterir. Kurbağa kaç ay kış uykusuna yatar dediğimizde ise bu süre iklim koşullarına göre 2 veya 7 ay arasında değişkenlik göstermektedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kirpi Kış Uykusuna Yatar mı? Kirpi Kış Uykusuna Ne Zaman Yatar?
YAŞAM Kirpi kış uykusuna yatar mı?
24 metreden dökülen Ocaklı Şelalesi yaz sıcağında serinletiyor
YAŞAM 24 metreden dökülen Ocaklı Şelalesi yaz sıcağında ...
Hollanda'da 4 bin yıllık tapınak bulundu
YAŞAM Hollanda'da 4 bin yıllık tapınak bulundu
Uludağ yolu kenarındaki tilki yavrusunu ziyaretçiler besliyor
YAŞAM Uludağ yolu kenarındaki tilki yavrusunu ziyaretçiler ...
11 Aralık Hangi Burç? 11 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 11 Aralık hangi burç?
11 Ağustos Hangi Burç? 11 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 11 Ağustos hangi burç?
12 Ağustos Hangi Burç? 12 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 12 Ağustos hangi burç?
12 Aralık Hangi Burç? 12 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 12 Aralık hangi burç?
13 Ağustos Hangi Burç? 13 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 13 Ağustos hangi burç?
13 Aralık Hangi Burç? 13 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 13 Aralık hangi burç?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.