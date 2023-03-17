Kırsaldaki depremzedelere mobil sağlık hizmeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Kırsaldaki depremzedelere mobil sağlık hizmeti

Türk Kızılay mobil sağlık ekipleri, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kırsal bölgelere sağlık hizmeti ulaştırıyor

Kırsaldaki depremzedelere mobil sağlık hizmeti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Türk Kızılay, il, ilçe ve köylerdeki depremzedelere hizmet götürmeyi sürdürüyor.

Ekipler, yaptıkları ziyaretlerde tespit ettiği ihtiyaçları sonraki günlerde hizmet planına dahil ederek, depremzedelere ulaştırıyor.

Kırsal mahalleleri tek tek dolaşarak afetzedelerin yaralarını saran Türk Kızılay mobil sağlık ekipleri, muayene, ilaç, pansuman, röntgen, evde sağlık hizmeti, psikososyal destek gibi hizmetler veriyor.

Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesindeki köylerde 12 mobil ekibiyle bugüne kadar yaklaşık 32 bin kişiye sağlık hizmeti götürdü.

"BİZE İHTİYACI OLAN HERKESE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Türk Kızılay mobil sağlık ekibinden Dr. Muhammed Majit Nadhim, acil tıp teknisyeni Batuhan Ceylan ve radyoloji teknikeri Melike Yağmur, Kahramanmaraş'ın köylerini gezerek vatandaşlara sağlık hizmeti ulaştırıyor.

Gönüllü sağlıkçı Melike Yağmur, Türk Kızılayın mobil sağlık aracıyla kırsal bölgelere sağlık hizmeti götürdüklerini söyledi.

Kırsal bölgelere birinci basamak sağlık hizmeti ulaştırdıklarını belirten Yağmur, "Bize verilen ilaçları, doktorumuzun uygun gördüğü hastalara iletiyoruz. Erişimi zor olan köylere gidiyoruz ve tespitler yapıyoruz. Deprem nedeniyle birçok aile sağlığı merkezi ve sağlık ocağı yıkılmış. Çocukların aşıları ve kronik hastaların takibini yapıyoruz. Bunları da İl Sağlık Müdürlüğüne iletiyoruz. Bize ihtiyacı olan herkese yetişmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pazarcık ilçesinin kırsal Evri Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kanışirin ise Türk Kızılay ekiplerinin depremin ilk gününden bu yana yanlarında olduğunu, ihtiyaçları giderdiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Selver Uzungün de doktorun ve hemşirenin hastaların ayağına geldiğini belirterek, bölgede görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.

Mahmut Delibalta da Türk Kızılay mobil sağlık ekiplerinin kendilerini ziyaret ettiğini, taleplerini karşıladıklarını kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Koca: 9 bin 881 depremzedenin hastanelerde tedavisi sürüyor
SAĞLIK Bakan Koca: 9 bin 881 depremzedenin hastanelerde ...
Erken teşhis hayat kurtarıyor! 5 erken belirti ile felcin tedavisi mümkün!
SAĞLIK Erken teşhis hayat kurtarıyor! 5 erken belirti ile ...
Saçlar yaşlanınca neden beyazlar? Saç neden beyazlar?
SAĞLIK Saçlar yaşlanınca neden beyazlar?
Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size şifa olacak!
SAĞLIK Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size ...
Çocuğunuzda uyku bozukluğu varsa dikkat! İşte kaliteli bir uyku düzeni için yapılması gerekenler!
SAĞLIK Çocuklarda sağlıklı bir uyku düzeni için öneriler
Erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzmanlar bu 8 belirtiye dikkat çekiyor!
SAĞLIK Erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzmanlar bu 8 ...
Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor! Uygulamadan geçmeyin: Boğaz ağrılarını giderip soğuk algınlığını önleyen her derde deva bitki
SAĞLIK Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor!
Cildi sıkılaştırıp selülitleri azaltıyor! Uzmanların her gün bir bardak tüketin dediği şifa deposu gençlik iksiri ile tüm hastalıklara son!
SAĞLIK Günde bir bardak: Cildi sıkılaştırıp selülitleri ...
Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklarla acıkmadan kilo vermek çok kolay
SAĞLIK Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan ...
Yakılan yağ vücuttan nasıl atılır? Kilo verilen yağlar nereye gider?
SAĞLIK Vücutta yakılan yağ nasıl atılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.