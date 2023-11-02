Kırşehir'de feci kaza: Evli çift ağır yaralandı

Kırşehir'de otomobil ile kamyon çarpıştı: Evli çift ağır yaralandı Kırşehir'de otomobil ile hafriyat kamyonunu çarpıştığı trafik kazasında, otomobilde bulunan evli çift ağır yaralandı

Kırşehir'de, otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

H.D. (61) yönetimindeki Avusturya plakalı otomobil, Kırşehir-Ankara karayolunun 8. kilometresinde N.U'nun (48) kullandığı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ve eşi K.D. (60) Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.