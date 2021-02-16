Kırşehir'de kar yağışı çocukları sevindirdi

Kent merkezinde uzun süredir beklenen kar yağışı meydan, cadde ve parkları, tarihi ve kültürel mekanları beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi nedeniyle oluşan buzlanmadan dolayı sürücüler zor anlar yaşarken çocuklar parklarda beyaz örtüyle sevindi.
İkizarası Kent Park'ın yakınındaki apartmanlarda yaşayan çocuklar, yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle kar topu oynayarak kardan adam yaptı.
Uzun süredir kentte karla oynamayı özlediklerini belirten çocuklar, parkta hatıra fotoğrafı çekti.
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