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        Sevgilileri öldürüp, nehre atan sanıklara verilen ağırlaştırılmış müebbet onandı

        KIRŞEHİR'de,sevgili oldukları öğrenilen Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'i (18) öldürüp, Kızılırmak Nehri'ne atan tutuklu sanıklar Şefik Ekici (35) ile Sami Aydoğan'a (32) verilen 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6'şar ay hapis cezası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:40
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        Sevgilileri öldürüp, nehre atan sanıklara verilen ağırlaştırılmış müebbet onandı
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        KIRŞEHİR'de,sevgili oldukları öğrenilen Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'i (18) öldürüp, Kızılırmak Nehri'ne atan tutuklu sanıklar Şefik Ekici (35) ile Sami Aydoğan'a (32) verilen 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6'şar ay hapis cezası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

        Olay, geçen yıl 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobildeyken, yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi. Demir ve Aydoğan, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyip otomobillerine bindiren 2 kişi, daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşıp, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Aydoğan ve Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı.

        Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. Bölgeye giden ekiplerin incelemesinde, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'e ait cep telefonları ve genç kıza ait kişisel eşyasının olduğu çanta bulundu. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede beyaz bir otomobilin Aydoğan ve Demir'in bulunduğu alana gelip, kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Mobese görüntülerinde Hasan ve Şeyma'nın otomobilde olduğu tespit edildi. Otomobilden yola çıkan ekiplerin gözaltına aldığı Şefik Ekici ve Sami Aydoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Mart'ta görülen davada tutuklu sanıkların avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti yaptığı yargılamada, tutuklu 2 sanığa 'Kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi. 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 37 yıl 6'şar ay hapis cezası alan 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Taraf avukatlarının karara itiraz etmesinin ardından dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 2'nci Ceza Dairesi yaptığı incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda hukuka aykırı bir durum olmadığını belirterek, yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vererek, kararı onadı. Oy birliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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