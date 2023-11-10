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        Bakan Yardımcısı Gürcan: İhracatımızı daha da yukarılara taşımaya gayret edeceğiz

        TİCARETBakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "254 milyar dolar olan ihracatımızı daha da yukarılara taşımaya gayret edeceğiz. 2002´de dünya ticaretinden almış olduğumuz pay, ihracatta yüzde 0,5 iken bugün bu rakamı yüzde 1,02´ye kadar çıkardık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 10.11.2023 - 18:00
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        Bakan Yardımcısı Gürcan: İhracatımızı daha da yukarılara taşımaya gayret edeceğiz
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        TİCARETBakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "254 milyar dolar olan ihracatımızı daha da yukarılara taşımaya gayret edeceğiz. 2002´de dünya ticaretinden almış olduğumuz pay, ihracatta yüzde 0,5 iken bugün bu rakamı yüzde 1,02´ye kadar çıkardık" dedi.

        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİAD), Kırşehir Şubesi hizmet binasının açılışına katıldı. Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'de iç ticaretin, ihracatın, ithalatın ve gümrüklerin daha eski daha belirli bir çalışmasıyla ilgili birçok hizmette bulunuyoruz. Bu çalışmalarda özellikle iç piyasada rekabeti arttırıcı ve tüketicinin haklarını koruyan bir ortamın sağlanması için elimizden gelen her türlü çabayı yerine getirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki stokçuluk ve fahiş fiyatla ilgili mücadelemiz her gün devam ediyor. Bununla ilgili tedbirler almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

        'İHRACATLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

        Otomobil ilanları ile ilgili konuşan Gürcan, "Geçtiğimiz günlerde otomobil sektöründe ciddi sıkıntılar vardı. Bunlarla ilgili almış olduğumuz tedbirleri adım adım hayata geçirerek bugün belli bir noktaya geldik. Bu noktada özellikle geçtiğimiz 1 Kasım günü yürürlüğe giren yönetmelikle ilan sitelerimize bundan sonra yükümlülükler getirdik. İlan verenlerin kimlik doğrulaması ve buradaki içeriklerle ilgili ilan sitelerindeki gelişmeleri, onların takibine bıraktık ve onları bunlardan dolayı cezai işlem uygulayacağımızı bildirdik. Yanlış ilanlar veya kimlik doğrultusu olmadan konulan ilanlarla ilgili, ilan başına 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar cezalar yazılacak. Tabii diğer alanda ihracatla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

        'İHRACATIMIZI DAHA DA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ'

        Gürcan, "254 milyar dolar olan ihracatımızı daha da yukarılara taşımaya gayret edeceğiz. 2002´de dünya ticaretinden almış olduğumuz pay, ihracatta yüzde 0,5 iken bugün bu rakamı yüzde 1,02´ye kadar çıkardık. İnşallah Bu rakamı daha da yukarıya çıkarmak için tüm iş dünyamızla beraber hareket edeceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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