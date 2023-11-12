Kırşehir FSK - Bucaspor 1928: 1-1

SAHA:KırşehirAhi

HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Oğuz Akyüz, Ferhat Çalar

KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar - Mehmet Ersavaş (Dk. 86 Muhammet Serdar Yazıcı), Tolga Şahin, Mert Özyıldırım, Ali Fırat Okur (Dk. 46 Mehmet Cansın Çiçek), Cihat Aktaş, Fatih Üge (Dk. 46 Cerem Talha Dinçer), Gökay Güney, Ümit Can Tokucu (Dk. 73 Hüseyin Ekici) Görkem Akdere, Abdulkadir Kuzey (Dk. 61 Gökdeniz Varol)

BUCASPOR 1928: Kıvanç Küçükkarış - Onur Özcan, Ahmet Aslan (Dk. 46 Taşkın Çalış), Berke Bıyık (Dk. 90 Arda Usluoğlu), Furkan Çil, Yasin Öztekin (Dk. 74 Koray Altınay), İlhan Depe, Erhan Kartal (Dk. 46 Emre Erdem), Enes Alıç, Mazlum Demir, Erhan Çelenk (Dk. 61 Sefa Yılmaz)

GOLLER: Dk. 78 Gökdeniz Varol (Kırşehir FSK) - Dk. 67 Berke Bıyık (Bucaspor 1928)

SARI KART: Cihat Aktaş (Kırşehir FSK)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 13'üncü hafta karşılaşmasında Kırşehir FSK, kendi sahasında Bucaspor 1928 ile 1-1 berabere kaldı.

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