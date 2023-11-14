Kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi, Kırşehir'de yakalandı

KIRŞEHİR'deterörörgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, kırmızı bülten ile aranan Irak uyruklu F.H. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey komutanı olarak görev yapan ve kırmızı bülten ile aranan F.H.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan F.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.