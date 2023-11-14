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        Kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi, Kırşehir'de yakalandı

        KIRŞEHİR'deterörörgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, kırmızı bülten ile aranan Irak uyruklu F.H. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:40
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        Kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi, Kırşehir'de yakalandı
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        KIRŞEHİR'deterörörgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, kırmızı bülten ile aranan Irak uyruklu F.H. gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey komutanı olarak görev yapan ve kırmızı bülten ile aranan F.H.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan F.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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